Мэр Новосибирска перечислил закрытые на карантин из-за коронавируса школьные классы и группы в детских садах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ни одна из школ в Новосибирске не закрыта на карантин из-за коронавируса; на домашнее обучение переведены несколько классов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с закрытием классов в городских школах из-за коронавируса. «Очагов заражения в городе нет — ни в детских садах, которые открыты уже месяц, ни в школах за два месяца работы», — уточнил градоначальник во время часа прессы 17 сентября.

Локоть уточнил, что в сибирской столице из-за коронавируса не прекратила работу ни одна школа.

«Есть только несколько закрытых классов. Причём, по нашей информации, все случаи заражения детей прошли в результате контактов вне школы, то есть дома», — добавил мэр.

На карантин закрыты 14 классов в 13 школах Новосибирска. Также приостановили работу 2 группы в детских садах № 46 и 104.

Напомним, по данным на 17 сентября в Новосибирской области выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом.