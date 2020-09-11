Михаил Шуфутинский дороже Чака Норриса: сколько стоят персональные поздравления звёзд

Фотографии из Instagram и с сайта wikipedia.org

Рассказываем, сколько стоят персональные видеопоздравления звёзд; Михаил Шуфутинский оказался дороже Чака Норриса.

Сегодня в Сети существует множество сайтов, на которых можно заказать поздравления и другие, самые разнообразные комментарии от лица мировых звёзд. Стоимость прочтения вашего текста варьируется в зависимости от величины звёзд или их самомнения. В том, насколько Михаил Шуфутинский дороже Чака Норриса, разбирался «АиФ».

Три года назад в США появился сервис Cameo. В нём можно заказать поздравление от знаменитости. Пользователь описывает, что нужно сказать и для кого, оплачивает заявку и через пару дней получает видеоролик. Изначально в Cameo пришли в основном полузабытые знаменитости. Для многих из них сервис стал неплохим источником дохода. Поздравления стоят от 25 долларов, «средний чек» — 100-200.

Однако постепенно на платформу пришли и звёзды первой величины с ценником повыше. Одной из первых «больших звёзд» на сервис пришла Сара Джессика Паркер. Но сейчас её поздравление заказать временно невозможно: остаётся только читать отзывы от довольных пользователей, успевших получить ролик от актрисы.

Кейтлин Дженнер, олимпийский чемпион, отчим Ким Кардашьян и самая известная трансгендерная персона в мире, запишет видеооткрытку за 2 500 долларов. Это предложение одно из самых дорогих на сайте.

А вот обращения Чака Норриса и Линдси Лохан стоят всего по 300 долларов, а Снуп Дога — 420.

Открытка с обращением Тома Фелтона — Драко Малфоя из «Гарри Поттера» — стоит 400 долларов. При этом Фелтон довольно популярен в приложении: 174 заказчика пишут, что остались очень довольны поздравлениями.

11 восторженных отзывов обнаруживаются и в профиле любимого Гаем Ричи актёра Винни Джонса, известного по фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Поздравление от Винни стоит 300 долларов.

Видеооткрытка от известного по «Охотникам за привидениями» Энди Хадсона стоит всего 135 долларов. Обращение Джона Кассира, которого россияне могут помнить как Хранителя из «Баек из склепа» (оживший скелет), можно купить ещё дешевле — за 55 долларов.

На площадке также много спортсменов, особенно бейсболистов. За 200 долларов можно купить поздравление от легендарного хоккеиста Джереми Реника. Видеооткрытка от баскетболиста Денниса Родмана стоит 450 долларов.

В самом крупном сервисе видеооткрыток от звёзд «Шатаут» за 200 000 рублей можно получить поздравление от Михаила Шуфутинского.

В 20 раз дешевле стоит ролик с участием Мити Фомина (чуть меньше 10 тысяч). И в 40 раз — с Прохором Шаляпиным (5 тысяч). Столько же стоят открытки от Линды и Пьера Нарцисса.

Обращение Анастасии Стоцкой стоит 3 тысячи. Солиста Uma2rman Владимира Кристовского — 12.

Видеооткрытки от Анастасии Самбурской или Павла Деревянко можно заказать за 15 тысяч рублей.

Присутствуют здесь и спортсмены. Например, Александр Мостовой (7 500 за поздравление) и Руслан Нигматуллин (15 000).

Напомним, вчера Митя Фомин рассказал о любимых домашних питомцах.