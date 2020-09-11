Миллионы за кресло: сколько стоит стать губернатором в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото из Instagram кандидатов в губернаторы

Избирательная комиссия подвела итоги губернаторских выборов; глав регионов выбирали в 18 субъектах страны.

Во всех 18 субъектах России, где 13 сентября прошли выборы глав региона, действующие губернаторы сумели сохранить свои посты. Впрочем, за то, чтобы удержаться в креслах, кандидатам пришлось заплатить немалые суммы. Расходы отдельных участников губернаторской гонки составили десятки миллионов рублей. В частности, по данным издания «Коммерсант», самая дорогая кампания была у главы Ростовской области Василия Голубева. В его избирательный фонд поступило 105 миллионов рублей.

Редакция Сиб.фм посчитала, в какую сумму обошлась битва за губернаторские полномочия в Сибири и на Дальнем Востоке. Глав субъектов, напомним, выбирали в Иркутской области, а также в Камчастком крае и Еврейской автономной области.

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области: расходы на предвыборную кампанию — более 115 млн рублей

В Сибири и на Дальнем Востоке самовыдвиженец Игорь Кобзев оказался неоспоримым лидером по расходам на предвыборную кампанию. По данным сайта региональной избирательной комиссии, в фонд регионального главы поступило 120 миллионов рублей, из которых на 9 сентября было израсходовано 115 миллионов. Какова окончательная сумма, потраченная Кобзевым на агитацию, пока неизвестно. По закону кандидаты обязаны отчитаться об израсходованных средствах в течение 30 дней после оглашения итогов.

Чтобы понимать, в насколько более выгодном положении находился Кобзев по сравнению с другими кандидатами, достаточно сравнить его избирательный фонд с копилками его конкурентов. Проректор Иркутского технического университета Геннадий Щадов собрал на кампанию 36 миллионов рублей. Ещё трое претендентов на губернаторское кресло — Михаил Щапов, Лариса Егорова, Андрей Духовников — 32, 7,4 и 2,5 миллионов рублей соответственно.

Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Еврейской автономной области: расходы на предвыборную кампанию — 4,5 млн рублей

В Еврейской автономной области стоимость предвыборной гонки оказалась на порядок ниже. Лидер голосования, единоросс Ростислав Гольдштейн потратил на агитацию 4,5 миллиона рублей, эта сумма равна той, что поступила в фонд кандидата.

Один из соперников Гольдштейна — Борис Тихонов — оказался втрое скромнее главы региона в плане расходов: на самопрезентацию он собрал и потратил чуть больше миллиона рублей.

Остальных участников избирательной кампании в ЕАО можно смело называть рекордсменами по экономии — их вложения в выборы составили от 3 до 15 тысяч рублей.

Владимир Солодов, врио губернатора Камчатского края: расходы на предвыборную кампанию — около 13 млн рублей

Самовыдвиженцу Владимиру Солодову победа на губернаторских выборах обошлась в 13,8 миллионов рублей — такая сумма указала в итоговом отчёте кандидатов на сайте избиркома Камчатского края. При этом действующий врио мог позволить себе и больше — в его фонд поступило почти 18,6 миллиона.

Соперникам Солодова такие бюджеты только снились. Расходы остальных четырёх претендентов на кресло губернатора составили от 500 тысяч рублей до 2 миллионов.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал о самой дорогой предвыборной кампании на выборах в горсовет Новосибирска.