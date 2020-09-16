«Моё самовосприятие не зависит от цифры на весах»: новосибирская участница шоу «Модель XL» – о бодипозитиве, нелишнем весе и любви к мотоциклам

Фото из instagram героини публикации, коллаж Сиб.фм

Мама троих детей, поклонница мотоциклов и фанатка собственного тела Вероника уверена: жизнь может довольно быстро поменяться на 180 градусов. Во время первой беременности из спортивной стройняшки она превратилась в «даму в теле», потом за несколько месяцев прошла путь от жуткой депрессии из-за внешних трансформаций до полного принятия себя. Но на этом амбассадор бодипозитива не остановилась – Вероника стала участницей нового сезона реалити-шоу «Модель XL».

В интервью Сиб.фм девушка рассказала, почему не хочет худеть, как познакомилась с любимым мужем и зачем подала заявку на ТВ-кастинг.

Вероника, что для вас бодипозитив?

- Бодипозитив для меня — это не только про тело. Это толерантность, принятие мира и его многообразия. Но всё начинается с малого, поэтому, чтобы принимать мир, необходимо принять себя.

Я не осуждаю женщин, которые не желают убирать растительность с тела, объясняя это тем, что они не обязаны испытывать боль и дискомфорт в угоду общественным стандартам. Но к себе такого применить не могу. Принимать себя — это про осознание, что другого тебя здесь и сейчас не будет, а важно жить настоящим. Никто ещё не становился счастливее или успешнее от ненависти к себе.

Иногда люди перекладывают ответственность за свою жизнь на свои «изъяны». Им кажется, что у них не ладится карьера или отношения из-за веса, или там большого (по их мнению) носа, или из- за маленькой груди.

И вот они худеют, делают ринопластику, увеличивают бюст, но остаются всё такими же не востребованными. Ведь гораздо проще переложить ответственность, чем осознать, что твои проблемы связаны с твоими личностными качествами, а не внешностью.

Придираться к себе можно бесконечно. Исправили нос, теперь нужно уменьшить уши, потом увеличить губы, и вжух — вокруг миллионы одинаковых женщин.

На любовь и принятие себя способны только люди с внутренним стержнем, те, кого не прогнуть и не продавить.

Как относитесь к формулировке «лишний вес». С какой отметки для вас начинается понятие «лишний»?

- К себе я это выражение никак не применяю. Мне комфортно с тем, что я имею, и будет комфортно с тем, что будет через год. Моё самовосприятие и личностные качества не зависят от цифры на весах.

В последнее время всё больше блогеров пропагандируют любовь к собственному телу, призывают не фотошопить снимки, чтобы убрать складки на животе. Судя по вашему Instagram, вы тоже поддерживаете эту тенденцию. Как реагируют подписчики? Доводилось ли получать негативные комментарии по поводу фигуры?

- Да, я за то, чтобы люди учились адекватно оценивать реальность, не доходить до абсурда, демонстрируя в соцсетях то, чего нет на самом деле. Напускной успех, зауженные бедра и супергладкие лица — это маски. Меня радует, что в мире соцсетей приходит мода на естественность.

Мои родные подписчики и знакомые никогда не осуждают меня. А залётные, бывает, пишут гадости, но опять же — из-за своих комплексов.

Разве здоровый, не травмированный человек испытывает потребность высказывать своё великолепное мнение о внешности, тем более когда его не просили?!

Давно в вашей жизни начался этап принятия себя? С чем это было связано?

- Первый раз я набрала вес в 2010 году, когда родила дочь, и после её рождения у меня случился гормональный сбой.

Тогда я из стройной танцовщицы превратилась в крупную даму.Мне было 23, и я никак не могла смириться с этими переменами.

Одно дело, когда ты с рождения пухляш и знаешь себя, знаешь, что тебе идёт, что носить и т. д. И совсем другое, когда ты за два месяца стремительно набираешь вес.

Тогда у меня ещё был телевизор, и я открыла для себя передачу «Женская форма» Влада Лисовца. Он показывал женщинам, что необходимо украшать себя, не бояться цвета и экспериментов в стиле — это было моей психотерапией в тот момент. Я начала наряжаться, не откладывая всё на потом, на период, «когда похудею». Жить нужно сегодня, а завтра не обещано никому.

Наверняка в первое время делать фото в купальниках было дискомфортно. Всё-таки навязанная общественная мораль приучила многих к мысли, что девушка из Instagram должна быть худой.

- Вопрос со словом «наверняка» звучит как неоспоримый факт. Но нет, у меня никогда не было дискомфорта от фото в купальнике. Неприятно — не делаешь, и всё. Я против насилия над собой.

Вероника, вы когда-нибудь сидели на диетах?

- Конечно сидела — задолго до замужества и беременностей. Тогда у меня были необъективные требования к себе. Как вспомню — смеюсь: что со мной делали мои комплексы!

Со спортом я тоже на «ты», он со мной с самого рождения, я катаюсь на коньках, была КМС по лёгкой атлетике, ходила в школу эстрадной хореографии, занималась и кикбоксингом, тягала штангу. Сейчас, как правило, занимаюсь спортом дома или в спортклубе, стараюсь много ходить.

Мечтаете похудеть?

- Нет, я мечтаю жить у моря, мечтаю купить коттедж, мечтаю много путешествовать, мечтаю показать мир детям. А вот похудеть не мечтаю. Что это за мечта? Я люблю себя, я нравлюсь себе, я иду к своим целям.

Кстати, у меня три прекрасные дочери. Они очень разные, у каждой свои желания, они не похожи характерами, не похожи внешне. Но самое главное, мои девочки самые-самые для меня. Я выращиваю личность в каждой из них, учу разбираться в эмоциях.

Думаю, с таким богатством мечтать о каком-то там похудении просто смешно.

Как вы оказались участницей проекта «Модель XL»?

- Как и все: подала заявку на участие в проекте, заполнив анкету на сайте телеканала. Прошла все этапы кастинга и была на съёмках проекта, больше пока рассказать не могу по условиям контракта.

Все девушки, которые приехали на проект, поразили меня своей харизмой, уверенностью в себе, хорошей энергетикой, которую излучали. Была такая концентрация красивых женщин, меня это приятно удивило. Со многими мы подружились и продолжаем общаться вне проекта.

Участвуете ради любопытства или у вас какие-то более серьёзные планы на этот проект?

- Тут придётся начать издалека. Когда я стала девушкой категории plus-size, то совершенно случайно впервые примерила на себя роль модели. Этот процесс съёмок, моды меня очень затянул и вдохновил. А всё, за что я берусь, обычно изучаю от и до.

Немного поварившись в этой каше, я заметила, что Новосибирск очень консервативен в вопросах выбора моделей. Здесь продвигают только тех, кого представляет агентство, поэтому куда ни плюнь — одни и те же лица. Шаблоны, отсталость и полное отсутствие разнообразия.

Я хочу стать профессионалом в этой сфере, поэтому решила, что проект позволит прокачать свои навыки, качества, узнать, что такое телевидение, работа с камерой, знакомство с именитыми фотографами, звёздами, топовыми визажистами и так далее.

Ну и, конечно, участие в шоу «Модель XL» — это ещё и удовлетворение моей потребности сиять и стать звездой — маленький шаг навстречу мечте. Или не маленький? Ведь такое предлагается не каждой, и не каждая сможет!

Кроме моделинга, вы увлекаетесь мотоциклами, правильно? Дети не переживают за маму-гонщицу? Муж как относится к такому хобби?

- Мотоциклы — моя любовь с самого детства. Папа с младенчества возил меня на «Яве».

Права и собственный мотоцикл у меня появился в 2014 году. Первым была Honda cb400sf, потом Honda cb750. Я люблю классику.

Думаю, детям нет повода бояться: все страхи и фобии малышам внушают взрослые. У моих детей нет страхов и фобий, потому что их нет у меня. А что касается мужа, то он тоже мотоциклист, это хобби нас очень объединяет. Я всегда с удовольствием вместе с супругом хожу «крутить гайки» в гараже.

Вероника, и напоследок: что можете посоветовать девушкам, которые из-за веса стесняются своего тела?

- Я хочу сказать, что бодипозитив — это принятие себя, а не принятие тебя всем миром и обществом. Когда ты придёшь к этому, то никакие внешние факторы не заставят сомневаться в своей классности и уникальности.

Если есть проблемы с самооценкой, то лучше незамедлительно обратиться к психологу, проработь свои травмы.

Поэтому я могу посоветовать только решиться на большой и ответственный шаг — полюбить себя. После этого и в жизни, и в теле происходят невероятные перемены и трансформации.