«Молитесь за меня»: оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом

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Оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом; женщину экстренно госпитализировали в клинику.

Российская и австрийская оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко сообщила, что попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«У меня было два выбора: первый — продолжать сидеть дома и бояться заразиться, второй — начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второй и ни о чём не жалею. Уже пять дней нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», — заявила певица.

По словам Нетребко, она сразу самоизолировалась, как только почувствовала первое недомогание, хотя на тот момент результаты тестов на COVID-19 были отрицательными. Её муж Юсиф Эйвазов оказался носителем антител, сын Тияго здоров.

Певица призналась, что чувствует себя неважно и надеется на врачей. Поклонников она попросила молиться за неё.

Напомним, случаи заражения коронавирусом с начала учебного года выявили уже в 25 школах Кузбасса