На бывшего зампреда правительства Алтайского края завели уголовное дело за растрату

Фото пресс-службы администрации Алтайского края

Против бывшего зампреда правительства Алтайского края возбудили уголовное дело; Ирину Долгову подозревают в превышении полномочий.

Следователи в Алтайском крае возбудили дело в отношении экс-заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, чиновница организовала за счёт средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Она подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что действия Долговой причинили ущерб бюджету региона. Следователи и сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю ведут следственные и оперативно-разыскные мероприятия по месту жительства и предыдущим местам работы подозреваемой. Ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, в Красноярском крае задержали скрывавшегося от полиции главу Ачинского района.