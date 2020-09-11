На поиски пропавшего в Приангарье семилетнего ребёнка подняли военных

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Военные присоединились к поискам пропавшего в Приангарье семилетнего мальчика; 12 сентября ребенок ушел в школу и не вернулся.

Военнослужащие подключились к поискам семилетнего мальчика, пропавшего 12 сентября в поселке Уховский Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Также задействованы беспилотные летательные аппараты.Ранее к поискам присоединились водолазы, спасатели задействовали вертолет.

"Сегодня к разыскным мероприятиям подключились военнослужащие. Поселок Уховское, близлежащие населенные пункты и дороги к ним, тайга исследуется с привлечением поисковых собак и беспилотных летательных аппаратов. ", — говорится в сообщении.

Кроме того, применяется вездеходная техника, водоемы обследовались водолазами. Группы поисковиков прочесывают лесные массивы, осматривают поля, заброшенные участки и строения. Территория поиска превысила 200 кв. километров.

12 сентября мальчик ушел в школу и не вернулся. В связи с пропажей ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В поисках участвуют более 300 человек. По одной из версий, он мог отправиться к родному отцу в поселок Куйтун, который находится в 30 км от поселка Уховский.

Напомним, под Абаканом в тайге пропали без вести три собирателя кедровых орехов.