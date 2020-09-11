На помывших ботинки в святом источнике военных Балтийского флота завели уголовное дело

Фото скриншот с видео

В отношении помывших обувь в святом источнике возбудили уголовное дело; молодые люди оказались военными Балтийского флота.

Двое молодых людей, помывших обувь в святом источнике рядом с храмом в Калининграде военнослужащих, оказались военнослужащими одной из воинских частей Балтийского флота. Каксообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на военных завели уголовное дело.

По словам собеседника агентства, дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)

"Один из героев видео из Калининграда — срочник, другой — контратник, оба — уроженцы Дагестана", — рассказал собеседник агентства.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позже принес извинения.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава региона Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами, однако счёл поступок молодых людей недопустимым и назвал их "нелюдями".

Напомним, националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до своей гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы.