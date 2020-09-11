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Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю

вчера 23:47

Фото pixabay.com

Осень традиционно несёт с собой всплеск заболеваний гриппом; специалисты рекомендуют сделать прививку.

Как заявил журналистам региональный министр здравоохранения Константин Хальзов, в Новосибирской области вакцинировались от гриппа за неделю треть миллиона жителей. Речь идёт и о детской, и о взрослой прививке. Спрос на вакцинацию – ажиотажный, отметил министр. По прогнозам, государственное задание по вакцинации 60% населения региона, 1,7 млн человек, будет выполнено.

Вакцинация населения в регионе стартовала 8 сентября.

Напомним, 17 сентября «Вектор» заявил о завершении первой фазы испытаний вакцины от COVID-19.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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