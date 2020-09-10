«Не надо провоцировать табачные бунты»: депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против повышения акцизов на сигареты

Фото с сайта pixabay.com и с официального сайта Государственной думы РФ

Правительство предложило увеличить акцизы на сигареты и этим покрыть расходы бюджета; лидер фракции «Справедливая Россия» заявил, что повышение налога неоправданно сильно ударит по карманам курильщиков.

Решение Минфина резко увеличить в 2021 году акцизы на табачную продукцию раскритиковал Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Он считает, что такая мера будет неэффективна в борьбе с дефицитом бюджета и сильно повлияет на социальное положение курильщиков. Об этом сообщила пресс-служба руководителя фракции.

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 % и с помощью этих денег покрыть расходы государства на борьбу с COVID-19. Ранее в СМИ сообщалось, что инициатива получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности и далее её рассмотрят на заседании правительства.

В 2020 году акцизы на сигареты увеличились всего на 4 %. Сергей Миронов заметил, что кризис пандемии и так повлиял на бюджеты россиян, а если налог увеличат на 20 %, то это вызовет негодование курящих.

«Повышение акцизов на сигареты – самый простой и неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета. Потому что в конечном итоге эти деньги забирают не у табачных олигархов, а из карманов граждан. Это не только вызовет недовольство курильщиков, но и резко повлияет на их социальное положение. Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте. Из истории России и других стран хорошо известно, чем это заканчивается», – заявил лидер фракции.

При этом политик отмечает, что на сегодняшний день в бюджете курящих россиян покупка табака является одной из серьёзных статей расходов, а такое увеличение акцизов и вовсе может повлиять на финансовое благосостояние курильщиков.





«Табак и сигареты сегодня и так стоят дорого. А с учётом падения доходов для многих людей, страдающих этой пагубной привычкой, покупка сигарет и так стала существенной статьёй для их семейного бюджета. А тут надвигается такая большая беда. Акцизы, а значит, и цена на сигареты постоянно повышаются. В этом году, например, они уже выросли на четыре процента. В следующем году их планировалось увеличить ещё на столько же, но Минфину показалось недостаточно. Решили повысить на все двадцать процентов. По-моему, чиновники слабо представляют, чем это может закончиться», – сказал Миронов.

Критикуя, Сергей Миронов предлагает другие варианты, чтобы покрыть дефицит бюджета. Так, политик считает, что решить проблему поможет повышение налога для сверхбогатых россиян или для компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. Он заявляет несправедливым то, что всенародное богатство в виде недр эксплуатирует «небольшая кучка людей».

«А ещё можно увеличить налогообложение производителей сигарет. Только предварительно нужно будет ограничить возможности табачных компаний повышать цены на свою продукцию, чтобы они не смогли переложить налоговое бремя на потребителей», – подытожил Миронов.

Напомним, повышение акцизов на именитые марки, скорее всего, приведёт к тому, что многие курящие россияне предпочтут покупать контрафактный табак, который дешевле стоит. Так, 10 сентября сотрудники полиции изъяли немаркированные сигареты на стоимость два миллиона рублей.