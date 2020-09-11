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"Не превращайте меня в Алибасова": Борис Моисеев возмутился слухами о своей нищете

сегодня 23:32

Фото pixabay.com

Борис Моисеев возмутился слухами о своей нищете; певец причислил себя к среднему классу и подчеркнул, что ни в чем не нуждается.

Российский певец Борис Моисеев возмутился слухами о своей нищете. Он дал интервью журналистам, в котором рассказал, что не испытывает недостатка в благосостоянии.

«Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жуткие слухи о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами», — сказал исполнитель.

Моисеев добавил, что получает «очень приличные авторские» за песни, которые звучат в эфире радиостанций и телеканалов. Кроме того, у него имеются накопления, а также нормальная пенсия. Он причислил себя к среднему классу и подчеркнул, что ни в чем не нуждается.

«Много подарков получаю, даже из-за границы. Потребности у меня сейчас, понятно, совершенно не те, что были раньше, когда я был гастролирующим артистом и содержал целый коллектив. но мне всего хватает», — добавил Моисеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Борис Моисеев прикован к кровати. Близкий друг артиста якобы рассказал, что певец оказался в сложном финансовом положении, поэтому денег ему хватает только на самое необходимое.

Напомним, близкий друг скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой рассказал, что её муж Юрий Фирсов — двоежёнец.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Борис Моисеев
нищета

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