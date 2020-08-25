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Новосибирск накроет дождём и ураганным ветром

сегодня 02:48

Фото pixabay.com

Циклоны никак не выпускают столицу Сибири из своих объятий; одни уходят, им на смену спешат новые.

На Новосибирск надвигается уральский циклон, несущий с собой похолодание, дожди и порывистый ветер, который может достигать до 23 метров в секунду. Непогода накроет Новосибирск уже 17 сентября. Такой прогноз даёт региональный Гидрометеоцентр.

Днём воздух прогреется максимум до +16. К выходным температура днём упадёт на три градуса, а ночью не поднимается выше +5. В четверг стоит ожидать дождь.

Напомним, 25 августа дождь превратил новосибирские улицы в зеркала.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
погода

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