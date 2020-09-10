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Новосибирская сборная выиграла Кубок России по кёрлингу

сегодня 16:41

Фото с сайта pixabay.com и из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В турнире Кубка России по кёрлингу принимали участие 20 команд; новосибирская сборная оказалась сильнейшей и забрала трофей.

Турнир Кубка России по кёрлингу выиграли новосибирские спортсмены в подмосковном Димитрове. Представители региона обыграли в финале сборную Московской области.

В финале сборную Новосибирской области представляли Александра Стояросова и Иван Казачков. По итогам турнира Ивану будет присвоено звание мастера спорта России.

Всего в соревнованиях принимали участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Ярославской областей, Красноярского края и Республики Татарстан.

Неделю назад в Димитрове на чемпионате России по кёрлингу среди смешанных команд сборная Новосибирской области заняла третье место в составе Артёма Шмакова (капитан), Ивана Казачкова, Александры Стояросовой и Екатерины Кунгуровой.

Напомним, 10 сентября тренер сборной России по футболу рассказал, что нужно команде для того, чтобы играть на высшем уровне.

Автор:
Денис Калин

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сборная России

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