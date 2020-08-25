Новосибирцев ожидает довольно тёплый октябрь: холод начнёт наступление с третьей декады

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Бабье лето не торопиться уходить; холода и даже снег ожидаются на границе с ноябрём.

В октябре Новосибирская область может рассчитывать на погоду в пределах нормы, правда, точность прогноза – пока 60%. Такие данные приводит новосибирский Гидрометеоцентр.

Причём в начале октября на юге области дневная температура будет в пределах + 20 градусов, по остальному региону – от +10 до +15 градусов. Третья декада принесёт волны холода, что отразится на общем снижении температуры как днём, так и ночью. Более того, возможен даже снегопад. Не избежать новосибирцам в октябре осенних дождей.

Напомним, 25 августа дождь превратил улицы Новосибирска в зеркала.