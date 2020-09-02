Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Обнаружена крупа, помогающая развитию диабета

сегодня 22:58

Фото pixabay.com

Питание преддиабетика является важным фактором недопущения заболевания; как правило, крупы разрешены, но есть исключение.

Опасность получения диабета второго типа вырастает при употреблении белого риса. Это установили в английской Национальной службе здравоохранения, пишет Express. В исследовании приняло участие больше миллиона жителей 21 страны, за которыми наблюдали на протяжении десяти лет.

Согласно записям потребляемых продуктов, именно благодаря белому рису при ежедневном поедании более полукилограмма провоцировался диабет. Средняя норма этой крупы ежесуточно в эксперименте – 128 г.

Учёные рекомендуют снизить, а лучше вообще отказаться от белого риса в рационе, вместо него лучше есть бобовые или другие злаки. Красное мясо, клетчатка, молочные продукты успешно заменят эту крупу.

Напомним, 2 сентября назван напиток, снижающий риски диабета.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

исследование

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

62040
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
19201
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
17674
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16816
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16676
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15917
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
14495
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября