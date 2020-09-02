Обнаружена крупа, помогающая развитию диабета

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Питание преддиабетика является важным фактором недопущения заболевания; как правило, крупы разрешены, но есть исключение.

Опасность получения диабета второго типа вырастает при употреблении белого риса. Это установили в английской Национальной службе здравоохранения, пишет Express. В исследовании приняло участие больше миллиона жителей 21 страны, за которыми наблюдали на протяжении десяти лет.

Согласно записям потребляемых продуктов, именно благодаря белому рису при ежедневном поедании более полукилограмма провоцировался диабет. Средняя норма этой крупы ежесуточно в эксперименте – 128 г.

Учёные рекомендуют снизить, а лучше вообще отказаться от белого риса в рационе, вместо него лучше есть бобовые или другие злаки. Красное мясо, клетчатка, молочные продукты успешно заменят эту крупу.

Напомним, 2 сентября назван напиток, снижающий риски диабета.