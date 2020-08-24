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Обратите внимание на ноги: их состояние помогает диагностированию диабета

сегодня 23:20

Фото pixabay.com

Диабет второго типа протекает, в общем-то, бессимптомно; понять, что вы больны помогут ваши собственные ноги.

Diabetes UK выяснила, что диабет можно выявить по состоянию ног. Высокий сахар ведёт к повреждению нервов, что вызывает неприятные ощущения в ногах, вызванные нарушением кровообращения, оно же замедляет заживление ран и язв. Статью на данную тему опубликовал Express.

Стопы начинают подавать сигналы странными ощущениями, или даже меняя цвет. Это – опасный симптом, если не прибегнуть к лечению, можно лишиться конечности из-за её ампутации.

Стоит изменить рацион, в первую очередь – в пользу продуктов, не вызывающих скачки сахара в крови. Снижайте потребление «быстрых» углеводов, содержащихся в макаронных изделиях, белом хлебе и рисе. Зато разнообразьте меню овощами, зеленью, цельнозерновыми продуктами.

Диабетикам полезно заниматься регулярно спортом, но стоит предварительно посоветоваться с эндокринологом во избежание осложнений.

Напомним, 24 августа медики назвали ещё одну причину диабета.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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