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Огромный лось бросился под колёса красной Мазды в Новосибирске

сегодня 11:36

Фото из группы «Диалог Болотное»

Лось попал под колёса автомобиля на трассе под Новосибирском; водитель иномарки доставлен в больницу.

Водитель автомобиля Mazda под Новосибирском сбил взрослого лося, который оказался на проезжей части. Инцидент произошёл в зоне действия знака «Дикие животные». Об этом сообщается в паблике «Диалоги Болотное» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал старший государственный инспектор отдела охраны, животного мира особо охраняемых территорий управлением по охране животного мира Новосибирской области Александр Плотников, в салоне иномарки находилось пять человек — двое взрослых и трое детей. Водитель «Мазды» после аварии доставлен в центральную районную больницу.

По словам Плотникова, знак «Дикие животные» предупреждает водителя о необходимости снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого животного.

Напомним, ранее огромный лось напугал грибника в Новосибирске.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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