Около 100 домов остаются без горячей воды из-за прорыва на трубопроводе ТЭЦ-5 в Новосибирске

Скриншоты map.novo-sibirsk.ru и "АСТ-54"

Коммунальщики не вернули горячую воду в дома в центре Новосибирска; авария произошла на улице Ольги Жилиной.

По данным сайта map.novo-sibirsk.ru после аварии на улице Ольги Жилиной на утро 17 сентября остаются около 100 многоквартирных домов.

Под отключение попали объекты на Гоголя, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Некрасова, Ипподромской, Лермонтова, Демьяна Бедного, Кольцова и Татарской.

Как накануне сообщили в СГК причиной стал порыв на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5.

Напомним, на улице Ольги Жилиной образовался огромный провал, заполненный кипятком.