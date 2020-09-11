Онколог рассказала об основных симптомах рака прямой кишки

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Симптомы рака прямой кишки длительное время не проявляют себя; после 45 лет необходимо пройти плановый осмотр у проктолога.

Долгое время рак прямой кишки может развиваться бессимптомно. Об этом рассказала проктолог и врач-онколог Елена Смирнова на своей странице в Instagram.

По её словам, проходят месяцы, прежде чем опухоль вырастает и начинают появляться первые симптомы.

Одними из главных признаков являются: изменения характера стула, примесь крови или слизи в кале, повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, снижение работоспособности или массы тела.

Эти же признаки могут свидетельствовать и о других заболевания, поэтому при любых проявлениях нужно обращаться к специалистам.

Смирнова рекомендуют к 45 годам пройти осмотр у проктолога и сделать ректоскопию.

Напомним, онколог рассказала о причинах быстрого роста опухолей.