Определена пряность, сдерживающая рак

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Рак кишечника сложно диагностировать на ранних стадиях; сдержать его развитие поможет имбирь.

Имбирь нужно употреблять регулярно, минимальная доза не установлена. С раком пряность борется за счёт содержащегося в ней гераниола. Об этом написано в Express.

Было проведено несколько исследований на нескольких десятках добровольцев. В одном случае приём двух грамм имбирного экстракта ежедневно существенно снижает количество онкомаркеров. В другом исследовании группа получала имбирь, вторая — плацебо. Доказан позитивный эффект имбиря на сдерживание рака.

Помогает имбирь и сохранению здоровья сосудов, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Можно принимать имбирь в любом виде, включая блюдо корейской кухни кимчхи.

Напомним, 17 сентября онколог назвала основные симптомы рака прямой кишки.