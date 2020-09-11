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Опубликовано видео поджога в наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека

сегодня 16:56

Фото СКР

Один из пациентов устроил поджог в наркологической клинике Красноярска; ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Причиной пожара в красноярской наркологической клинике «Чистый город», где погибли четыре человека, стал поджог. Об этом свидетельствует видео, которое 17 сентября опубликовал Следственный комитет. На кадрах видно, что один из пациентов поджигает предположительно постельное бельё.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за неисправности светильника.

Из-за гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Директор клиники Ольга Бескровная задержана, в ближайшее время СК выйдет с ходатайством о заключении её под стражу.

Напомним, сегодня стало известно, что красноярская наркологическая клиника работала как стационар, несмотря на отсутствие соответствующей лицензии.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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