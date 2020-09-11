Отдал 22 года жизни: омский рабочий едва не стал инвалидом по вине завода

Фото Pixabay

Сибиряк Николай Тюшкин больше 20 лет проработал на предприятиях по изготовлению шин и лишился трудоспособности; он отсудил 150 тысяч, хотя изначально требовал 500.

Житель Омской области Николай Тюшкин отсудил 150 тысяч у предприятий по изготовлению шин за потерю трудоспособности. Как сказано в материалах дела, сибиряк отдал работе на трёх предприятиях в общей сложности 22 года жизни. Первым местом работы было СП ЗАО «Матадор-Омскшина», которое позже переименовали в АО «Кордиант-Восток».

Там Николай Тюшкин проработал больше 10 лет в должности вальцовщика резиновых смесей. В его обязанности входила сборка и вулканизация шин. Мужчина трудился на вредном для здоровья предприятии — ежедневно он подвергался воздействию химических элементов в процессе разогрева шин «серы оксид, углерода оксид, акрилонитрил), вдыхал опасные пары при изготовлении клея, растворителя, бензина. Также воздействие на организм оказывал очень громкий шум на предприятии и вибрации.

Спустя годы состояние Николая Тюшкина заметно ухудшилось. Он больше не смог трудиться, а медик, которая выступала в суде в качестве свидетеля, говорила, что при осмотре у рабочего выявили тяжёлое дыхание и затемнение в лёгких. Из-за подорванного здоровья Николай Тюшкин больше не смог работать в своей должности, так как потерял 30% профессиональной трудоспособности, сказано в материалах дела. Позже у сибиряка выявили профессиональное заболевание (из-за медицинской тайны оно скрыто), причиной которого стала работа на вредном предприятии.

Мужчина решил обратиться в суд за компенсацией. Суд подчёркивает, что Николай Тюшкин испытывал «нравственные и физические страдания», потому что едва не остался инвалидом. Сибиряк вышел с иском к трём предприятиям, на которых работал за свою жизнь — ОАО «Омскшина» (4 года 10 месяцев), ОАО «Кордиант-Восток» (13 лет 10 месяцев), ООО «ОРКО» (3 года 5 месяцев).

Он заявил иск на сумму в 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что все три ответчика в отзыве на исковое заявление сказали, что не согласны с требованиями работника — одни утверждали, что сумма необоснованно большая, другие говорили, что доказательств вины предприятий нет.

Суд принял решение в пользу пострадавшего рабочего. Николаю Тюшкину удалось взыскать в общей сложности с трёх предприятий 150 тысяч рублей за 22 года, которые привели к потере его трудоспособности.

Напомним, сегодня суд отказал в компенсации морального вреда юристу-инвалиду из Казани — он требовал 150 с новосибирского сайта, потому что на нём не было версии для слабовидящих.