Отопительный сезон в Новосибирске: онлайн-карта подключённых домов

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В Новосибирске начался отопительный сезон; тепло уже начали получать абоненты, которые об этом попросили.

В Новосибирске начался отопительный сезон. В этом году у горожан появилась возможность получить горячие батареи до официального старта отопительной эпопеи.

По данным СГК, на сегодняшний день отопление уже получили 265 объектов города.

По состоянию на вечер 16 сентября, Сибирская генерирующая компания начала подачу тепла в 24 многоквартирных дома Новосибирска. Вот где живут эти счастливчики.

В СГК отметили, что заявки на подключение многоквартирных домов нужно подавать в управляющие компании, которые в свою очередь свяжутся с теплосетевым подразделением.

Если ваш дом попал в список счастливчиков, но батареи почему-то не потеплели, обращаться тоже нужно в УК. Скорее всего, там забыли открыть задвижки.

Напомним, 14 сентября отопительный сезон начался в восьми районах Новосибирской области.