Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Отопительный сезон в Новосибирске: онлайн-карта подключённых домов

сегодня 13:37

Фото Сиб.фм

В Новосибирске начался отопительный сезон; тепло уже начали получать абоненты, которые об этом попросили.

В Новосибирске начался отопительный сезон. В этом году у горожан появилась возможность получить горячие батареи до официального старта отопительной эпопеи.

По данным СГК, на сегодняшний день отопление уже получили 265 объектов города.

По состоянию на вечер 16 сентября, Сибирская генерирующая компания начала подачу тепла в 24 многоквартирных дома Новосибирска. Вот где живут эти счастливчики.

В СГК отметили, что заявки на подключение многоквартирных домов нужно подавать в управляющие компании, которые в свою очередь свяжутся с теплосетевым подразделением.

Если ваш дом попал в список счастливчиков, но батареи почему-то не потеплели, обращаться тоже нужно в УК. Скорее всего, там забыли открыть задвижки.

Напомним, 14 сентября отопительный сезон начался в восьми районах Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

отопительный сезон
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28665
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
19108
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
17572
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16718
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16518
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
14393
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября
13998
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 17 сентября - вспышка в российском санатории, открытие границы с Южной Осетией и акции протеста медработников