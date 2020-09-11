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Овечкин станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

сегодня 23:18

Фото Global Look Press

Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ; российскому форварду предложили зарплату в размере $12 млн в год.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю лиги.

Следующий сезон станет последним в контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», однако клуб не намерен отпускать своего лучшего нападающего и уже заявил о готовности провести с ним переговоры о новых условиях продления договора, пишет РБК.

Сообщается, что россиянин пока не принял решения о том, вести ли ему переговоры с руководством клуба напрямую или обратиться к агенту. В настоящий момент самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ является Артемий Панарин из «Рейнджерс» с зарплатой в $11,6 млн.

Напомним, тренера «Спартака» дисквалифицировали на шесть матчей после скандального дерби с ЦСКА.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

зарплата
нхл
овечкин

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