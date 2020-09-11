Перестала чувствовать ноги: 93-летняя сибирячка несколько часов провела в металлической ловушке

Фото из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Пожилая жительница Новосибирска пострадала при падении с журнального столика; женщина застряла в конструкции и несколько часов не могла пошевелиться.

Несколько часов провела в металлической ловушке 93-летняя жительница Новосибирска. Пенсионерка села на стеклянный журнальный столик, который разбился, и женщина упала, застряв среди металлических колец. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснили спасатели, инцидент произошёл рано утром.

«В таком положении пенсионерка провела несколько часов, пока домой не пришли её родственники. Но и они не смогли её вытащить из заточения, поэтому и вызвали спасателей», — уточнили в службе.

Спасатели приняли единственно правильное решение в данной ситуации — перекусить часть корпуса столика с помощью болтореза. Только после того, как часть стола была разрезана, спасателям удалось извлечь женщину.

За несколько часов нахождения в неестественном состоянии у неё отекли руки и ноги, пенсионерка потеряла чувствительность, поэтому её передали врачам скорой помощи.

Напомним, ранее спасатели вынесли из леса обездвиженного грибника.