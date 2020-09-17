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Первую партию вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс уже 21 сентября

сегодня 16:18

Фото Global Look Press

Первую партию вакцины от коронавируса привезут в Кузбасс 21 сентября; в первую очередь прививку будут делать медработникам и учителям.

Поступление первой партии вакцины от новой коронавирусной инфекции в Кузбассе, где с июля регистрируется самый большой прирост заражённых в Сибири, ожидается к началу следующей недели.

Как сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, вакцины будут поступать в регионы небольшими партиями буквально по 40-45 доз, в том числе и для оценки логистической цепочки её поступления от производителя до региона, с учётом особых правил её хранения.

«Мы не знаем, сколько точно к нам поступит доз вакцины», — сказала Зеленина, отметив, что поступление ожидается «до понедельника, 21-го числа».

Она добавила, что в первую очередь планируется привить медицинских работников. Также рассматривается вопрос о том, чтобы отдать приоритет в вакцинации от коронавируса педагогическому составу региона.

Кузбасс с конца июля демонстрирует самый большой прирост заражённых в Сибирском федеральном округе. Как сообщает региональный оперативный штаб, в Кемеровской области по данным на 17 сентября зарегистрировано 8 188 случаев заражения коронавирусом, в том числе 128 за последние сутки. Умерли 80 пациентов, выздоровели 6 025 человек.

Напомним, уже в 25 школах Кузбасса выявили случаи заражения коронавирусом с начала учебного года.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Кузбассс
коронавирус
вакцинация

Комментарии

17.09.20 в 16:55

Инна Косолапова

А в других регионах нет детей??? Дурдом... Дебилимз.

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