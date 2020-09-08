«Первый театр» Новосибирска стал лауреатом Национальной премии «Арлекин»

Фотографии из группы «Новый театр» в социальной сети «ВКонтакте»

Молодёжный театр из Новосибирска победил на всероссийском фестивале; театралам вручили заветную статуэтку и денежную премию.

Молодёжный «Первый театр» стал лауреатом XVII Всероссийского фестиваля и Национальной премии «Арлекин», которую называют российским «Оскаром» детских театров. Результаты были подведены 16 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Жюри отметило постановку новосибирского молодёжного театра «Тоня Глиммердал». Спектакль получил награды сразу в четырёх номинациях.

Помимо лучшего спектакля, были отмечены работа драматурга (Ольга Обрезанова), лучшая женская роль (Елизавета Кузнецова и Алина Трусевич) и лучшая работа художника по костюмам (Антон Болкунов).

Также «Тоня Глиммердал» получила специальный приз генерального информационного спонсора фестиваля «Радио России» за интерпретацию современной детской прозы.

«Мне кажется, новосибирскому театру помогла победить потрясающая драматургия, благодаря чему текст современной норвежской писательницы Марии Парр предстал на сцене абсолютно живым. Эта новая проза говорит с детьми не об абстрактных проблемах, она берёт очень интимные проблемы семьи, одинаково близкие и подросткам, и взрослым. И ребята из «Первого театра» смогли передать эти взаимоотношения с искромётностью, лёгкостью и невероятным жизнелюбием», — поделился своим мнением председатель жюри, лауреат премии «Арлекин», актёр Тарас Бибич.

Помимо серебряной фигурки Арлекина, победителям вручили также сертификат номиналом 1 миллион рублей на постановку нового спектакля для детей.

Впервые на сцену «Первого театра» постановка по книге норвежской писательницы Марии Парр была выведена 17 апреля прошлого года.

Напомним, 8 сентября власти Новосибирска прокомментировали открытие театров и кинозалов в городе.