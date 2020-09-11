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Подключили к аппаратам ИВЛ 11 пациентов с коронавирусом в Новосибирске

сегодня 12:03

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё два пациента скончались за сутки в Новосибирской области от осложнений, вызванных коронавирусом; COVID-19 выявили у 47 человек.

11 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В реанимациях находятся 46 больных. Об этом 17 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Как отметили специалисты, за сутки заражение подтвердилось у 47 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявили 12 307 раз.

В том числе инфицированы 729 детей.

В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет.

Всего в регионе от COVID-19 умерли 403 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавиурус

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