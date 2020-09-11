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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске

сегодня 19:39

Фото pixabay.com

Подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске задержали; мужчину обнаружили в 100 км от краевого центра.

Полицейские Красноярского края по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге наркологический клиники в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в краевом управлении МВД. Его узнали по татуировке, которая попала на записи с камер наблюдения клиники.

Как информирует ТАСС, молодой человек был задержан в Козульском районе, в ста километрах от Красноярска. В полиции считают, что он пытался сбежать.

В ночь на четверг в наркологической клинике "Чистый город", которая находится в двух нижних этажах жилой многоэтажки, произошел пожар. Погибли четыре человека, пострадали еще два, 16 человек вывели из горящего учреждения.

Следственный комитет России опубликовал запись с камер наблюдения, установленных в клиники. На ней видно, что один пациент ночью проснулся и начал поджигать предметы в своей палате.

Напомним, ранее СК определил одной из основных версий возникновения пожара в наркологической клиникие в Красноярске поджог.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Красноярск
задержание
подозреваемый

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