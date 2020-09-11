Пособие 10000: новые выплаты получат не все семьи
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Кабмин направит в регионы дополнительные 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты; пособия получат семьи, в которых родился третий ребёнок.
Дополнительные средства на детские выплаты распорядился направить кабинет министров. Восемь регионов разделят между собой 1,73 миллиарда рублей, на которые будут проведены выплаты пособий семьям, в которых родился третий ребёнок. О подписании такого указа премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщило агентство ТАСС.
Размер выплаты составляет 10,4 тысячи рублей. Её получат семьи, в которых родился третий ребёнок. Получать пособие родители будут до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.
Кабмин направит 1,73 млрд рублей на детские выплаты в следующие регионы: Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртскую и Чувашскую республики, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области и Чукотскому автономному округу.
Известно, что такую поддержку получат 517 тысяч нуждающихся семей.
Напомним, родители детей до 16 лет получали путинские выплаты в размере 10 000 рублей в июне и июле. Некоторые семьи по-прежнему не справляются и просят у государства дополнительную помощь. На такие семьи нашлись и критикующие. Они называют просящих «плодячками бездонными».
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