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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие 10000: новые выплаты получат не все семьи

сегодня 14:04

Фото с сайта pixabay.com

Кабмин направит в регионы дополнительные 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты; пособия получат семьи, в которых родился третий ребёнок.

Дополнительные средства на детские выплаты распорядился направить кабинет министров. Восемь регионов разделят между собой 1,73 миллиарда рублей, на которые будут проведены выплаты пособий семьям, в которых родился третий ребёнок. О подписании такого указа премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщило агентство ТАСС.

Размер выплаты составляет 10,4 тысячи рублей. Её получат семьи, в которых родился третий ребёнок. Получать пособие родители будут до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Кабмин направит 1,73 млрд рублей на детские выплаты в следующие регионы: Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртскую и Чувашскую республики, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области и Чукотскому автономному округу.

Известно, что такую поддержку получат 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, родители детей до 16 лет получали путинские выплаты в размере 10 000 рублей в июне и июле. Некоторые семьи по-прежнему не справляются и просят у государства дополнительную помощь. На такие семьи нашлись и критикующие. Они называют просящих «плодячками бездонными».

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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