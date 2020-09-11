Правительство оставило российских домохозяек без денег

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Современные экономисты – теоретики всё чаще говорят о денежном эквиваленте домашнего труда женщин; кабинет министров России упустил шанс стать первым правительством мира, решившим установить зарплату домохозяйкам.

В российском правительстве несколько месяцев рассматривали законопроект, вводящий ежемесячную выплату домохозяйкам в размере 12,3 тысяч рублей (это – размер МРОТ). Кабмин не поддержал инициативу, сообщает RT.

Предполагалось, что право на выплаты получат домохозяйки, в чьих семьях средний доход на человека не выше двух МРОТ. Никакой другой занятости, кроме как по хозяйству, у женщины при этом быть не должно.

Согласно заявлению зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, документ содержит слишком много расплывчатых формулировок, что создало бы трудности в правоприменении. Кроме того, нет соотнесения с законом «О страховых пенсиях», не указан источник выплат, есть и другие недостатки.

Напомним, 17 сентября в Новосибирской области направлены средства на выплаты 96,5 тысячам детей в возрасте 3 – 7 лет.