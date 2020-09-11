Прикованному к постели Борису Моисееву не на что жить

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Популярный артист не может полностью оправиться после инсульта; Борис Моисеев прикован к постели.

Борис Моисеев находится в тяжёлом состоянии и крайне ограничен в средствах. Об этом сообщило издание «Собеседник» со ссылкой на адвоката и телевизионного эксперта Татьяну Пухову.

После перенесённого инсульта Борис Моисеев плохо чувствует себя. Он не в состоянии вести концертную деятельность. Певец прикован к постели.

Все средства Моисеева ушли на лечение, а пенсия у него очень маленькая и уходит только на продукты. Звёздные друзья покинули его и не помогают.

Пухова отметила, что у Моисеева очень скромные запросы, поэтому ему требуется совсем немного.

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