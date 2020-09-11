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Принимайте на здоровье: названы важнейшие витамины на осень

сегодня 22:33

Фото pixabay.com

Здоровье и энергию нужно поддерживать всеми доступными легальными методами; витамины – неотъемлемая часть рациона в осенний период.

Врач-диетолог Марина Аплетаева пояснила, без каких витаминов не обойтись осенью, когда необходимо укреплять иммунитет для противостояния сезонным заболеваниям. Советы опубликовала «Российская газета».

Нужен бета-каротин, которого много в продуктах оранжевого и жёлто – оранжевого цвета, как фруктах, так и овощах.

Никак не обойтись без тыквы на столе. Кроме поддержки иммунитета, она выводит излишки жидкости и помогает гипертоникам. Набор витаминов и микроэлементов в овоще долго перечислять.

Нужно следить за достаточным потреблением витамина С, защищающим клетки и выступающим отличным антиоксидантом. Витамин можно принимать как в виде таблеток, так и с продуктами питания.

Напомним, 11 сентября названы приправы, богатые витаминами.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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