Психи, голодные и дети: эксперты рассказали, кто ворует в супермаркетах

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Эксперты крупной торговой сети описали типажи воришек в супермаркетах; чаще всего на преступления решаются профессиональные шоплофтеры и люди с низким достатком.

Почти треть воришек из супермаркетов — это малоимущие граждане и пенсионеры. На преступление они идут вынужденно и чаще всего похищают продукты и товары первой необходимости. Такие данные озвучили аналитики федеральной торговой сети «Красное и белое».

На втором месте среди покупателей, пришедших в магазин с целью наживы, — профессиональные шоплофтеры, они составляют почти 27 % от общей доли людей, совершивших кражу.

Как правило, это люди в возрасте 18-40 лет.

«Для них воровство — это своего рода спорт и способ получения адреналина, поэтому их кражи носят систематический характер. Они отлично ориентируются в законах и имеют психологическое преимущество перед сотрудниками магазина», — уточнили в пресс-службе сети.

Ещё 17 % воришек — это люди с нестабильной психикой. Для них важен сам факт совершения преступления. Часто такие кражи бывают неосознанными, спонтанными.

Молодежь (23 %) в возрасте 12-18 лет отдаёт предпочтение лёгкому алкоголю, энергетическим напиткам, лапше быстрого приготовления и снекам. Такие кражи носят стихийный характер, быстро вычисляются и пресекаются.

В отдельную категорию аналитики выделить детей (2 %) 3-7 лет, которые приходят с родителями и незаметно берут понравившуюся игрушку или продукт. Эти неумышленные «кражи» быстро разрешаются по обоюдному согласию обеих сторон.

Напомним, ранее в Новосибирске был задержан сладкоежка, пытавшийся украсть 12 плиток шоколада из магазина.