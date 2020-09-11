«Пятёрочка» выходит на рынок цифровой Indoor-рекламы

Фотобанк Х5 Retail Group

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новый уникальный проект в Новосибирске; более чем в 100 магазинах будут установлены медианосители.

Торговая сеть «Пятёрочка» выходит на рынок indoor-рекламы и запускает уникальный проект «Единая система управления медиаконтентом» во всех магазинах Новосибирска. 116 торговых объектов будут оснащены различными медианосителями: ТВ-панелями, LED-экранами, цифровыми информационными ассистентами, прайс-чекерами с дисплеем, радио «Голос Пятёрочки» и современными детскими зонами.

Этот проект разработали отдел маркетинга и подразделения инноваций торговой сети «Пятёрочка». Каждый рекламный носитель будет эффективно транслировать информацию потенциальному клиенту.

Так, яркие LED-экраны установлены в витринах и отлично работают на внешний трафик, а цифровые ассистенты и прайс-чекеры в торговом зале, дисплеи на кассах и аудиоролики — на внутренний трафик. Все медианосители объединены в общую сеть и имеют централизованное управление. Это позволяет получать подробную аналитику вещания по каждому устройству, легко настраивать расписание трансляций по заданным критериям и проводить online-мониторинг работоспособности Для рекламы можно выбрать как несколько носителей и магазинов, так и использовать охватную кампанию по всей адресной программе.

В 17 магазинах города также будут обустроены удобные детские уголки. Пока родители совершают покупки, ребёнок сможет спокойно расположиться в уютно оборудованной зоне и смотреть мультфильмы (предоставляются партнёром проекта – онлайн-кинотеатром ivi) на планшете, подключенным к системе управления контентом. При этом во время использования гаджета рекламная информация транслироваться не будет.

«Коммуникация с клиентом в продуктовых магазинах – это один из наиболее оптимальных вариантов для рекламодателей. Ежедневно «Пятёрочки» в Новосибирске посещают тысячи гостей, что даёт отличный гарантированный охват. Ключевым преимуществом сотрудничества является возможность выбора наиболее релевантных медианосителей для взаимодействия со своей целевой аудиторией в торговой точке. Пока на рынке нет аналогов такого же комплексного предложения, поэтому уверен, что наша система станет востребованным инструментом. Решение по дальнейшему масштабированию этого проекта на другие регионы мы примем по итогам пилота в Новосибирске», — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Уже сейчас свои предложения на рекламных носителях в «Пятёрочках» транслируют строительная компания ГК «А101» и 5post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы.