Работала без лицензии: новые подробности трагедии в красноярской наркологической клинике

Фото из соцсетей Ольги Бескровной, директора клиники «Чистый город»

В частной наркологической клинике в Красноярске произошёл пожар — погибли четыре человека; учреждение не обладало лицензией на стационарное лечение, однако принимало пациентов.

Частная наркологическая клиника «Чистый город», где погибли четыре человека в пожаре, работала без лицензии на оказание стационарной медицинской помощи. Об этом 17 сентября сообщает источник ТАСС в медицинских кругах. По данным собеседника агентства, клиника в Красноярске принимала пациентов, несмотря на отсутствие лицензии.

«У клиники "Чистый город" не было лицензии на оказание медицинской помощи в стационаре, только на амбулаторную помощь. В то же время один из погибших был иммобилизован, а другие трое находились под седативными препаратами», — передаёт ТАСС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 17 сентября около 4 часов 35 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что произошло возгорание в помещениях частной наркологической клиники «Чистый город», расположенной в центре Красноярска. В ходе тушения пожара обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается.

Силовики задержали директора центра. Согласно данным на официальном сайте клиники, её зовут Ольга Бескровная. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлёкших смерть двух и более человек.

Напомним, ранее Сиб.фм подробно рассказывал об уголовном деле в отношении руководства новосибирского реабилитационного центра, которое обвинили в похищении людей.