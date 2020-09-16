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Радио «Городская волна» проводит финал конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска 2020»

сегодня 09:15

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

В Новосибирске подходит к концу творческий конкурс от радио «Городская волна»; 19 сентября пройдёт гала-концерт участников.

В столице Сибири завершается городской творческий конкурс-фестиваль «Звёздные имена Новосибирска 2020». Позади заочный отбор и отборочные онлайн-концерты, впереди долгожданный финал. Участники выступят на гала-концерте, который пройдёт 19 сентября в «ККК им. Маяковского». Талантливые новосибирцы поборются за главный приз конкурса — продвижение на радиостанции «Городская волна» на сумму 200 000 рублей.

Мероприятие пройдёт в форме онлайн-концерта. Зрителей, как и участников конкурса, будут ждать приятные сюрпризы на протяжении всей трансляции.

Приглашаем присоединиться к прямому эфиру, который вы сможете найти в группе проекта «Звёздные имена Новосибирска» или в официальной группе «Городской волны» «ВКонтакте». В этот день вас будет ждать много хорошей музыки!

Начало трансляции в 13:00. Напоминаем, что конкурс «Звёздные имена Новосибирска 2020» проводится уже 4-й раз. Каждый год множество артистов представляют своё творчество и лишь некоторые из них добиваются главного приза. В 2020 году было подано более 200 заявок, из которых до финала дошли лишь 29 участников. Организаторами конкурса являются радиостанция «Городская волна» и молодёжный центр «Пионер» при поддержке департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

Возрастные ограничения: 6+.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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