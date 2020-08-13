Ребёнок выпал из окна школы в Барнауле

Фото Unusual Crimes Barnaul и из открытых источников

Ученик седьмого класса выпал из окна гимназии № 27 в Барнауле; ребёнка госпитализировали.

В Барнауле разбираются с инцидентом, который произошёл сегодня, 17 сентября, в гимназии № 27. Из окна выпал ребёнок.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию Барнаула, ЧП произошло после уроков.

В пресс-службе мэрии рассказали, что несовершеннолетний ученик седьмого класса поспорил с одноклассниками, остался в кабинете и выпрыгнул из окна второго этажа.

Исполняющий обязанности директора, заместитель директора по УВР вызвала скорую помощь и родителей ребёнка. Школьник госпитализирован.

По поводу инцидента начата проверка.

Напомним, в Новосибирске из окон высоток выпали 13 детей.