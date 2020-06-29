Российские поезда могут лишиться вагонов – ресторанов

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РЖД меняет концепцию обслуживания пассажиров в поездах дальнего следования; что придёт на смену вагонам -ресторанам пока неизвестно.

Руководитель Российских железных дорого Олег Белозёров рассказал российским СМИ о разработке новой концепции питания пассажиров в пути. Классические вагоны – рестораны останутся в прошлом в самое ближайшее время, а что придёт им на смену – станет понятно после того, как руководство РЖД утвердит концепцию. Пока понятно, что функционал точек общественного питания будет изменён и расширен. Голодными пассажиры не останутся и не придётся покупать еду у старушек на перроне во время непродолжительных стоянок.

Уже сейчас ассортимент доступного питания для пассажиров существенно расширен – еду можно купить, не покидая вагон, или даже купе или плацкарту: у проводницы или же у работниц вагона-ресторана, торгующих товарами на вынос.

Напомним, 29 июня стало известно, что международные железнодорожные поездки могут разрешить уже в текущем году.