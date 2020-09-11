Российским учителям пересчитают зарплаты по-новому: кому ждать прибавку

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Зарплату учителям пересчитают правильно и по-новому; в Госдуме пообещали навести порядок в неразберихе заработка педагогов.

Механизм подсчёта усреднённой зарплаты учителей, мягко говоря, не совсем корректный. По бумагам из Росстата, педагоги получают 40 тысяч рублей, а в реальности — значительно меньше. На этот досадный факт обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели говорят — где мы нашли такие зарплаты. Средняя зарплата учителей – порядка 28 тысяч, начинающих – 18 тысяч. Такая же ситуация и у врачей», — привёл данные спикер палаты.

Правильно было бы эти темы обсудить именно в привязке возможностей регионов, считает Володин, потому что их бюджетная обеспеченность отличается почти в семь раз. Председатель палаты счёл важным обсудить эту проблему с Минфином до начала законодательной работы над федеральным бюджетом.

Володин предложил обсудить параметры новой системы измерений благосостояния российских учителей, призвав поучаствовать в процессе присутствовавшего на заседании министра экономразвития.

При её расчёте зарплат учителей предлагается учитывать установленную продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) и показатели, предусмотренные майскими указами президента 2012 года. Результаты должны появиться до 1 ноября 2020 года.

Напомним, правительство приняло решение увеличить материнский капитал при рождении первого и второго ребёнка.