Россиянам увеличат материнский капитал на первых двух детей: кому стоит рассчитывать на солидную прибавку

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В России увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка; выплаты составят в 2021 году 483 882 и 639 432 рублей.

О планирующейся индексации материнского капитала на 3,7 % рассказали в пресс-службе Минтруда. Выплата на первого ребёнка вырастет в 2021 году до 483 882 рублей.

«Размер увеличенного материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал», — сообщили в министерстве.

Согласно предварительным расчётам, в 2021 году обновлённый материнский капитал смогут получить 1,2 млн российских семей.

В Минтруде уточнили, если семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В РФсертификат на материнский капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных.

Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней.

Напомним, россиянам рассказали о новой выплате на семей с детьми.