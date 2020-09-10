Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России

Фото pixabay.com

Внутренние туристы помогают перераспределять деньги по российским регионам; программа кэшбека мотивирует зазывать к себе туристов.

Малые российские города вне «Золотого кольца» не могут похвастаться наплывом туристов. Российский сервис Tvil.ru решил выяснить – почему, проведя опрос россиян. Половина граждан уверена, что туристов отпугивает общая неухоженность, архаичный сервис и отсутствие по-настоящему интересных объектов в малых городах. Чуть меньшее количество посчитало проблемой российские дороги, по которым не очень хочется путешествовать.

Девять процентов отметили отсутствие привлекательных для внутренних туристов мероприятий, фестивалей и иных событий в малых городах. Их элементарно скучно посещать.

В качестве недостатков малых городов были названы также неразвитая инфраструктура гостеприимства, технологическая отсталость и неразвитая транспортная сеть.

Напомним, 10 сентября стало известно, что траты россиян во внутреннем туризме выросли в 1,5 раза.