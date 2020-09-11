«Ростелеком» предложил новосибирским бизнес-экспертам новые возможности

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» детально знакомит корпоративных клиентов со своим сервисом; для этого компания проводит серию бизнес-встреч.

«Ростелеком» в Сибири запустил серию встреч с крупными корпоративными клиентами для детального знакомства с сервисами и услугами компании. Первое такое мероприятие в формате клуба экспертов прошло 10 сентября в Новосибирске с соблюдением санитарных мер по требованиям Роспотребнадзора в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой: всех пришедших обеспечили масками и санитайзерами для рук, а на входе гостям замеряли температуру.

На встрече представили популярные сервисы для решения конкретных бизнес-потребностей компаний с учётом особенностей и специфики отраслевой принадлежности. Например, «Ростелеком» предложил уже готовые комплексы услуг для ритейла, банковской сферы, агропромышленного комплекса, транспортных организаций, а также для промышленных предприятий и гостинично-ресторанного бизнеса.

«Такие встречи помогают нашим партнёрам не только лучше узнать о новых сервисах, которые предлагает “Ростелеком” для эффективной работы и развития бизнеса. В камерной обстановке проще обменяться идеями по решению локальных проблем с коллегами из отрасли, обсудить с ними плюсы отдельных решений и завязать полезные знакомства. Кроме того, можно на месте проработать индивидуальные способы внедрения того или иного сервиса», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

Участникам клуба экспертов рассказали о возможностях платформы «Ростелеком Экраны» и услуги «Виртуальная АТС», о модуле видеоаналитики и подключению Wi-Fi для бизнеса, а также о других сервисах, которые помогут повысить качество обслуживания клиентов, настроить рабочий процесс и обеспечить надёжную коммуникацию между сотрудниками.

«С “Ростелекомом” мы работаем уже больше 25 лет, и всё это время он являлся и является для нас надёжным партнёром. Нам нравится стабильный интернет, внимательный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту», — сказал Евгений Засыпкин, директор дирекции ИТ «Центра финансовых технологий».

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам, связанным с безопасностью конфиденциальной информации и хранению корпоративных данных. В частности, «Ростелеком» предложил компаниям при необходимости быстро настроить защиту удалённых рабочих мест за счёт использования управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Это позволит обеспечить доступ к корпоративным ресурсам с соблюдением требований информационной безопасности за счёт применения защищенной удалённой аутентификации и шифрования каналов связи.

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов для бизнеса можно на сайте rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.

Напомним, новосибирцы уже месяц общаются с «Марусей».