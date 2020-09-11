Самые странные черты характера знаков зодиака

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У всех людей есть сильные и слабые стороны; узнай, какая твоя черта характера кажется другим самой странной.

Знак зодиака определяет не только судьбу, но и поведение человека. К примеру, Раки очень чувствительные, а Девы более ответственные. Но у каждого знака зодиака есть и свои «тараканы» в голове.

Овны: Абсолютные неряхи

Овнам действительно нужно позаботиться о своих навыках тайм-менеджмента. Им порой не хватает времени даже убраться, поэтому их комната может быть завалена просто кучей ненужных вещей.

Тельцы: Зависимы от еды

Тельцы не могут выйти из дома без какой-либо закуски. Как только Тельцы поедят, уже через пять минут они попросят новую порцию, настолько они одержимы едой. Они настоящие обжоры и обожают сладости.

Близнецы: Внезапные

Близнецы – это те люди, которые могут посреди ночи резко подскочить и начать готовить что-то на кухне или перебирать свои старые вещи. За ними порой невозможно поспеть. Близнецы – сама неожиданность.

Раки: Безнадежные романтики

Раки будто персонажи из романтических комедий. Они всецело окружают своего партнёра заботой и любовью. Иногда они могут даже проглядеть очевидные недостатки партнёра – настолько Раки влюблены.

Львы: Тактильные маньяки

Люди под этим знаком часто забывают о личном пространстве других людей, поэтому не удивляйтесь, если Львы задушат Вас в своих объятьях. В таких случаях остаётся только отстаивать свои границы, чтобы Львы не распускали руки.

Девы: Двойная жизнь

По Девам не скажешь, но они те ещё мечтатели. Порой они находятся в своём выдуманном мире больше, чем в реальном. Из-за этого им сложно переключаться, и Девы ощущают, что ведут двойную жизнь.

Весы: Огромное чувство справедливости

Весы невероятно заботливые и тактичные люди до тех пор, пока кто-то из их окружения не поступит против их принципов. Даже если Вы их друг, будьте готовы к огромной тираде со стороны Весов, они даже не будут скрывать свою злобу.

Скорпионы: Обожают исчезать

Скорпионы просто отличные друзья, с ними всегда есть, о чём поговорить. Но иногда, будто по щелчку пальцев, они могут резко замкнуться в себе и не выходить на связь длительное время. Остаётся только ждать, пока Скорпионы выйдут из своего кокона.

Стрельцы: Не завершают дела

Стрельцы из-за активной социальной жизни часто забывают о своих обязанностях. Они могут начать какой-то новый проект, когда ещё не закончили предыдущий, а иногда Стрельцы вообще могут забыть о деле, которое им нужно было сделать ещё вчера.

Козероги: Очень суеверные

Несмотря на свою практичность и рациональность, Козероги обожают проводить всякие ритуалы. Постучать по дереву, сплюнуть через плечо – они точно сделают это на всякий случай. Козероги просто зависимы от этого.

Водолеи: Хвастуны

Несмотря на всю скромность и отчужденность Водолеев, они те ещё выскочки. Они всегда вставят свои пять копеек, чтобы доказать, что они лучше. Но тем не менее, Водолеи сильно расстроятся, если указать им на эту черту.

Рыбы: Ленивые

Иногда люди под этим знаком забывают, что помимо их собственной комнаты, есть ещё целый мир. Рыбы – эти люди, которые проспят до обеда, а потом ещё и останутся в постели до самого вечера.

Напомним, астрологи рассказали, каким психическим расстройствам подвержены знаки зодиака.