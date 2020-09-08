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Самый вредный продукт для почек назвала врач

сегодня 09:46

Фото pixabay.com

Поваренная соль вредна для почек; утомляемость, гипертония и слабость могут говорить о проблемах с этим органом.

Даже здоровым почкам может серьёзно навредить поваренная соль. Об этом сообщила врач-нефролог Людмила Артюхина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В современном мире человек потребляет много поваренной соли из-за её содержания в фастфуде, полуфабрикатах.

Артюхина отметила, что чаще всего при проблемах с почками отсутствуют симптомы. Поэтому люди обращаются к врачам с уже серьёзными симптомами.

Также о заболевании почек могут сигнализировать такие признаки, как отеки, утомляемость, слабость. Артериальная гипертония тоже может свидетельствовать о проблемах с почками.

Напомним, врач из Новосибирска рассказал, как распознать камни в почках.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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