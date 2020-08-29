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Сексуальная актриса из Новосибирска стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»

сегодня 10:57

Фото instagram.com/shumakova_masha

Мария Шумакова поучаствовала в шоу «Вечерний Ургант»; актриса рассказала о своей театральной премьере.

Новосибирская актриса Мария Шумакова стала участницей шоу «Вечерний Ургант». Фотографиями с телепередачи она поделилась на своей странице в Instagram.

На шоу также был популярный актёр Александр Кузнецов. Шумакова рассказала о своей первой большой театральной премьере — спектакле «Бульба.Пир». Режиссёром постановки стал Александр Молочников.

«Уже не в первый раз, но оказаться на диванчике рядом с Иваном всегда волнительно и радостно! Будете смотреть?» — написала Шумакова.

Напомним, сексуальная актриса из Новосибирска рассказала о честности с самой собой.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
шоу-бизнес

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