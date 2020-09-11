Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Школы и детсады закрывают в Алтайском крае из-за вспышек заболеваемости

сегодня 08:43

Фото из открытых источников

В Алтайском крае увеличивается число закрытых на карантин образовательных учреждений; власти говорят, из-за ОРВИ.

Из-за распространения ОРВИ в Алтайском крае закрываются образовательные учреждения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на краевое министерство образования.

По данным минобра, в Алтайском крае полностью закрыта Петропавловская СОШ, 51 класс в 30 школах, три филиала детских садов (два – в Табунском районе и один – в Петропавловском районе), а также три группы в двух детских садах.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм рассказал при каких условиях классы закрывают на карантин.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

школы
Алтайский край
карантин

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19037
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
17488
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16661
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16444
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
14272
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 17 сентября
13917
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 17 сентября - вспышка в российском санатории, открытие границы с Южной Осетией и акции протеста медработников
13716
Пенсионерам с тридцатилетним стажем доплатят к пенсии