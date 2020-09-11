Школы и детсады закрывают в Алтайском крае из-за вспышек заболеваемости
Фото из открытых источников
В Алтайском крае увеличивается число закрытых на карантин образовательных учреждений; власти говорят, из-за ОРВИ.
Из-за распространения ОРВИ в Алтайском крае закрываются образовательные учреждения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на краевое министерство образования.
По данным минобра, в Алтайском крае полностью закрыта Петропавловская СОШ, 51 класс в 30 школах, три филиала детских садов (два – в Табунском районе и один – в Петропавловском районе), а также три группы в двух детских садах.
Напомним, 16 сентября Сиб.фм рассказал при каких условиях классы закрывают на карантин.
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