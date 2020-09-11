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Школы в Иркутской области закрываются на карантин из-за вспышки коронавируса

сегодня 18:49

Фото pixabay.com

Три школы в Иркутской области закрыли на карантин из-за коронавируса; занятия две недели будут проводиться дистанционно.

Карантин объявлен в трёх школах Иркутской области в связи с выявлением заразившихся новым коронавирусом. Занятия в этих школах проводятся дистанционно, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

«В трёх школах медиками были выявлены заболевшие COVID-19. Эти школы закрыты на карантин. Образовательный процесс переведён в режим дистанционного обучения на две недели», — приводятся в сообщении пресс-службы слова исполняющей обязанности министра образования Иркутской области Елены Апанович.

С 1 сентября школы Иркутской области, которые весной из-за пандемии уходили на дистанционный формат обучения, приступили к работе в очном режиме.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 18 139 случаев заражения. 16 140 человек выздоровели, 211 умерли.

Напомним, школы и детсады закрывают в Алтайском крае из-за вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

школы
Иркутская область
коронавирус

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