Штормовой ветер и ливни в Новосибирске: синоптики озвучили прогноз погоды

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске резко переменится погода; город накроет ураганным ветром.

Синоптики предупредили о сильном ветре, идущем в регион. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 17 сентября, во второй половине дня ожидаются дожди, кратковременные грозы, ветер усилится до 13-18 м/с.

В пятницу, 18 сентября, весь день будут идти дожди, а порывы ветра составят 15 м/с. Столбик термометра опустится +12 градусов.

В субботу, 19 сентября, скорость ветра усилится до 17 м/с, температура воздуха составит +11...+13 градусов.

В воскресенье, 20 сентября, вновь наступит потепление.

Напомним, синоптики сообщили прогноз на сентябрь.