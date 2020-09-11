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«Сибирь» – «Динамо»: голы и лучшие моменты матча

сегодня 07:01

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Новосибирские хоккеисты проиграли динамовцам со счётом 2:4; видеообзор с лучшими моментами матча выложили на сайте КХЛ.

«Сибирь» проиграла московскому «Динамо» в матче 7-го тура КХЛ. Непростая для обеих команд игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей из столицы. Видео с обзором лучших моментов выложили на сайте Континентальной Хоккейной Лиги.

На перерыв после первого периода сибиряки ушли, проигрывая 0:2. Шайбы в калитку Сятери забросили Тарасов и Яшкин.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты «Сибири», как и в прошлых матчах, совершили камбек и вернули равенство в счёте. Забитыми голами отметились Миловзоров и Меньшиков.

Видеообзор моментов от КХЛ.

В третьем периоде Яшкин вновь пробил Сятери и вывел «Динамо» вперёд, реализовав большинство москвичей.

На последних минутах матча Николай Заварухин предпочёл взять таймаут, после которого заменил вратаря на полевого игрока – новосибирцы решили пойти ва-банк. Но и это не помогло. На закате матча Яшкин поразил уже пустые ворота и оформил хет-трик.

Следующий матч новосибирцы сыграют с минским «Динамо» 21 сентября.

Напомним, в матче с рижскими динамовцами хоккеисты «Сибири» совершили камбек со счёта 0:3 и выиграли встречу. Видообзор этой встречи также выложили на сайте КХЛ.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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